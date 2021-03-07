عملية استخباراتية عراقية تدمر وكرا لتنظيم "داعش" الإرهابي شمالي بابل

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قالت المديرية في بيان إنه تم العثور على "المضافة" التابعة لداعش في جرف النصر شمالي بابل.

وقامت قوات من اللواءين 46 و47 من الحشد الشعبي بعملية استخباراتية في المنقطة أدت إلى تدمير المضافة تماما.

والمضافة هي مكان للاجتماعات تابع لتنظيم داعش، وقت أن كان يحتل أجزاء كبيرة من العراق، قبل أن تعلن بغداد تحرير كامل أراضيها منه في ديسمبر 2017.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.