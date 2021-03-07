السعودية تعلن تدمير 8 طائرات مسيرة حاولت استهداف المدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال التحالف، في بيان له، إنه "اعترض ودمر 5 مسيرات حوثية مفخخة حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقت تجاه المملكة"، مؤكدا أن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابية من المليشيا"، وذلك حسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأكد البيان، "رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيا الحوثي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، ويجري متابعة عدد من الطائرات الأخرى"، مضيفا أنه "سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وصعد "أنصار الله"، مؤخراً، هجماتهم بالطائرات المسيرة على القوات الحكومية في محافظة مأرب، بالتزامن مع احتدام المعارك بين الجانبين فيها، إذ أعلن الجيش اليمني، السبت الماضي، إسقاط طائرتين مفخختين في جبهتي الكسّارة والمَخْدَرة شمال غرب وغرب مأرب، غداة إسقاط طائرة مماثلة في جبهة المَشْجَح بمديرية صِرواح غربي المحافظة ذاتها.

وتقود السعودية منذ مارس/آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.