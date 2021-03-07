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مسعود بارزانى: زيارة بابا الفاتيكان لأربيل تاريخية وتحمل رسالة للتعايش السلمى

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القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى، عن ترحيبه بزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى مدينة أربيل العراقية، مؤكدا أن زيارته - إلى العراق وإقليم كردستان - هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل رسالة نبيلة للتعايش السلمي"؛ وذلك وفقا لما كتبه في تغريده على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد.

وكان البابا قد وصل صباح اليوم إلى مدينة أربيل؛ قادما من بغداد في رابع محطة لزيارته البابوية التاريخية إلى العراق .

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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