شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود بارزانى: زيارة بابا الفاتيكان لأربيل تاريخية وتحمل رسالة للتعايش السلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى، عن ترحيبه بزيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى مدينة أربيل العراقية، مؤكدا أن زيارته - إلى العراق وإقليم كردستان - هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل رسالة نبيلة للتعايش السلمي"؛ وذلك وفقا لما كتبه في تغريده على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد.