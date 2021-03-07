شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية ودافئ فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، الرياض، الشرقية ).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث امتار على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح "الإثنين" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة شرقاً، والرياح نشطة على البحر تصبح معتدلة السرعة بعد الظهر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س على البحر.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط ليلا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:43 والمد الثاني عند 07:14 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:58 .

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا .. ويحدث المد الأول عند 18:05 والمد الثاني عند الساعة 04:24 والجزر الاول عند الساعة 10:40 والجزرالثاني عند الساعة 23:25 .

الكويت:

وفى الكويت سيكون الطقس دافئ نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

وفى الليل مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .