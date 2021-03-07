شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليقه بسبب كورونا.. عمان تبدأ اليوم فصل دراسى ثانى "تجريبى" حتى 11 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الأحد الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2020-2021 فى عمان بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس المقبل 11 مارس الجاري، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي.

وجاء قرار اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار كورونا -وفق وكالة الأنباء العمانية، باستمرار الطلبة فى تلقى التعليم فى المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد بهدف استمرار العملية التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وأولياء الأمور خاصة مع خطورة هذه المرحلة التى ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّى والعالمي.

وأكّد فيصل بن على البوسعيدى المدير العام المساعد للمديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أنَّ مدارس السلطنة ستواصل تفعيل المنصات التعليمية بنظام التعليم عن بُعد لمختلف الصفوف الدراسية عبر منصتى "جوجل كلاس روم" و "منظرة" التعليميتين إضافة إلى تنفيذ الدروس المتزامنة وغير المتزامنة استكمالاً للجهود المبذولة فى هذا الجانب خلال الفصل الدراسى الأول.