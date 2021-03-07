شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمثل الجن بصور الألعاب والعرائس؟ المصلح يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تمثل الجن بصور الألعاب والعرائس.

وقال الشيخ المصلح: “إن الجان لهم أحوال كثيرة، وإذا كانوا يمكن أن يتلبسوا بالإنسان، يمكن أن يتلبسوا في غيرهم من الجمادات، وكان الجاهليون يُفتنون بصنيع بعض الجن الذين يتكلمون بألسنة آلهتهم التي يعبدونها من دون الله من الجمادات والأصنام ونحوها”.

وأضاف الشيخ خالد المصلح: “إن تمثل الجن بصور الألعاب والعرائس ممكن، ولكن أن يفتح الإنسان على نفسه باب الوساوس في هذا الأمر يورده ضيقا وكدراً، وليستعذ بالله من الشيطان وليحرص على الأذكار وأذكار الصباح والمساء، ويحرص على الأذكار فيما ينزله من المنازل ولا يضره شيء بإذن الله تعالى”.