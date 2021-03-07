شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سقوط مظلي بطائرته الشراعية فوق سيارة متوقفة بالمزاحمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط طائرة شراعية فوق سيارة متوقفة في روضة الخرارة بمحافظة المزاحمية.

وتداول مغردون مقطع يظهر الطائرة الشراعية تكمل مسارها المحدد حول نقاط دائرية في المرتبة الأولى، وفجأة سقطت الطائرة فوق إحدى المركبات المتوقفة بجانب البحيرة.

ووثق الفيديو، فرق الإسعاف متواجدة بمكان سقوط الطائرة لنقل الطيار إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بعد الإصابة التي تعرض لها إثر سقوط الطائرة.

وأثار المقطع المتداول لسقوط الطائرة الشراعية، ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث قال مغرد: “مغامرة جميلة ومخيفة في نفس الوقت”، بينما رأى مغرد آخر: “يجب الحذر حتى لا يصاب أحد”.