شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح حقيقة إذابة «خل التفاح» لدهون الكرش والأوردة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة تذويب الدهون في الكرش والأوردة من خلال استخدام الماء وخل التفاح.
وقال النمر رداً على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر: إن شرب كأس من الماء مضافًا إليه ملعقة خل تذيب الدهون في منطقة الكرش والأوردة أمر غير صحيح.
وأكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو الحمية وممارسة الرياضة وليس أي شيء آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر «النمر» يوضح حقيقة إذابة «خل التفاح» لدهون الكرش والأوردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.