شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح حقيقة إذابة «خل التفاح» لدهون الكرش والأوردة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، حقيقة تذويب الدهون في الكرش والأوردة من خلال استخدام الماء وخل التفاح.

وقال النمر رداً على استفسار في هذا الشأن عبر حسابه بموقع تويتر: إن شرب كأس من الماء مضافًا إليه ملعقة خل تذيب الدهون في منطقة الكرش والأوردة أمر غير صحيح.

وأكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الحل الأمثل لهذا الأمر هو الحمية وممارسة الرياضة وليس أي شيء آخر.