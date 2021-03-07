فيديوهات توثق الكارثة... فيضانات الشلف بالجزائر تسفر عن مقتل 6

دبي - محمود عبدالرازق - وسقط القتلى في واد مكناسة بالشلف، وتم انتشال 3 نساء ورجلين إضافة إلى طفل واحد، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت الحماية المدنية، انتشال 4 قتلى بعد الفيضان الذي خلفته أمطار غزيرة سقطت على ولاية الشلف هذا المساء، قبل أن تعلن لاحقا ارتفاع عدد الضحايا إلى 6.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على 13 ولاية.

وأوضحت أن الولايات المعنية هي: الشلف، البليدة، تلمسان، تيارت، سيدي بلعباس، المدية، معسكر، البيض، تيسمسيلت، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، وغليزان.