شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفعيل «تباعد» اختياري أم إلزامي؟ التطبيق يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “تباعد”، مساء اليوم السبت، أن تفعيل التطبيق اختياري وليس إلزاميًّا، داعيًا للمساهمة في احتواء الجائحة وتحميل التطبيق الآن.

يذكر أن تطبيق “تباعد”، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة لتنبيه المستخدمين في حال مخالطتهم لشخص مصاب بكورونا.

وتم تطوير تطبيق “تباعد” من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.