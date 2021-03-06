شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك»: ضبط 9 آلاف حقيبة وقطعة ملابس مقلدة ومغشوشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت هيئة الجمارك، اليوم السبت، أنه تم ضبط شحنتي منتجات مقلدة ومغشوشة تحتويان على أكثر من 9 آلاف قطعة من الحقائب والملابس.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها في “تويتر”، أن الشحنتين قادمتان من الصين وبنغلاديش، وتم ضبطهما في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأشارت هيئة الجمارك إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الجمارك في إحكام الرقابة على الواردات ودعم جهود حماية الملكية الفكرية.