بعد تخفيف الاجراءات... السعودية تطلق حملة "خذ الخطوة" للحث على تلقي لقاح الفيروس التاجي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الوزارة تستهدف من خلال حملتها، حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

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وتتضمن الحملة عددًا من المنتجات التوعوية التي تؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التي هيأتها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة ، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح في حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأفادت وزارة الداخلية السعودية مساء أمس بأنه "تقرر اعتبارًا من يوم الأحد القادم عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية".

ويشمل القرار كذلك "أماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها".

وحتى مساء الجمعة، سجلت السعودية إجمالا 379 ألفا و92 إصابة بكورونا، بينها 6 آلاف و519 وفاة، و369 ألفا و922 حالة تعاف.

فيما بلغ إجمالي إصابات الفيروس في موريتانيا، 17 ألفا و285، بينها 442 وفاة، و16 ألفا و645 حالة تعاف.