بسبب البابا... أربيل تغلق مداخلها مع نينوى وكركوك غدا الأحد

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت أربيل في بيان إنها ستغلق منافذها مع محافظتي نينوى وكركوك، بحسب ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية.

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ودعت المحافظة مواطني وسائقي مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى التعاون مع شرطة المرور في بعض الطرق العامة بالمدينة وأن يعكسوا "صورة جميلة وعصرية" عن العاصمة لدى استقبال البابا.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أمني في أربيل إن إغلاق منافذ المدينة مع المحافظات العراقية سيتم تمديده حتى الساعة السادسة من مساء الأحد.

ووجه المسؤول المواطنين في المحافظات العراقية الأخرى إلى تأجيل رحلاتهم إلى أربيل لحين فتح الطريق "لأنه لن يسمح لأحد بالدخول إلى أربيل خلال فترة الإغلاق".

واليوم السبت، أقام البابا فرنسيس قداسه بكاتدرائية مار يوسف الواقعة في منطقة الكرادة وسط بغداد، بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية أخرى، وذلك بعد زيارته التاريخية لمدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم.

وسبق أن التقى بابا الفاتيكان صباح اليوم مع المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في مدينة النجف.

ومن المقرر أن يجري البابا غدا الأحد زيارة إلى أربيل، ومن هناك يتوجه إلى قرقوش في محافظة نينوى، بحسب "وكالة بغداد اليوم".