شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..بدء الفصل الدراسى بسلطنة عمان بنظام "التعليم عن بُعد" لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الطلبة فى سلطنة عمان فى المدارس الحكومية غدًا الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالي 2020-2021 بنظام التعليم عن بُعد حتى يوم الخميس المقبل 11 مارس الجاري، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي.

وجاء قرار اللجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار كورونا -وفق وكالة الأنباء العمانية- اليوم السبت، باستمرار الطلبة فى تلقى التعليم فى المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد بهدف استمرار العملية التعليمية والحفاظ على صحة وسلامة الطلبة وأولياء الأمور خاصة مع خطورة هذه المرحلة التى ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّى والعالمي.

وأكّد فيصل بن على البوسعيدى المدير العام المساعد للمديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، أنَّ مدارس السلطنة ستواصل تفعيل المنصات التعليمية بنظام التعليم عن بُعد لمختلف الصفوف الدراسية عبر منصتى /جوجل كلاس روم/ و /منظرة/ التعليميتين إضافة إلى تنفيذ الدروس المتزامنة وغير المتزامنة استكمالاً للجهود المبذولة فى هذا الجانب خلال الفصل الدراسى الأول.

وأشار إلى أنّ مؤشرات استخدام المنصات التعليمية خلال الفصل الدراسى الأول لمختلف الصفوف الدراسية كانت عالية وجيّدة جدًا سواء كانت عبر الدروس المتزامنة أو غير المتزامنة أو رفع الملفات التعليمية أو حل الواجبات وأسئلة التقويم التربوي، مُضيفًا أنَّ الوزارة ستواصل تفعيل المنصات وفقًا للخطط الموضوعة فى هذا الجانب ووفقًا للإطار العام للتعليم المُدمج.