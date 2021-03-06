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السودان ترصد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا و لا وفيات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا، من دون تسجيل أى وفيات، فيما تم شفاء 37 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية- فى بيان مساء اليوم السبت، عن التقرير الوبائى ليوم الاربعاء الماضي- أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها فى ولاية الخرطوم، لافتة إلى أن العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان ارتفع إلى 28 ألفا و 605 حالات، بينها 1895 وفاة، و 23 ألفا و 156 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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