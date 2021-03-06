شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يحضر قداسا فى كاتدرائية القديس يوسف ببغداد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية بالعاصمة العراقية بغداد، لحضور القداس الذى سيقام هناك.



زيارة البابا

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الرئيس العراقى برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى ورئيس تحالف (عراقيون) عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من المسؤولين وصلوا لحضور القداس أيضا.



بابا الفاتيكان

وكان المرجع الدينى العراقى على السيستانى قد استقبل، فى منزله بالنجف اليوم، البابا فرنسيس، وتم اللقاء فى أجواء مغلقة، ويأتى الاجتماع بين البابا والسيستانى فى النجف فى إطار جولة بابوية سريعة فى العراق، وهى المرة الأولى التى يلتقى فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعى أعلى.



جانب من زيارة البابا

وجاء فى بيان صدر عن الفاتيكان حول الزيارة أن "البابا فرنسيس بحث مع السيستانى التعاون بين جميع الديانات والحوار من أجل خير العراق وخير المنطقة".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم، تسمية يوم السادس من شهر مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش فى العراق، وقال الكاظمى - فى تغريده له على تويتر "‏بمناسبة اللقاء التاريخى بين قطبى السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد على السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان فى مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من مارس من كل عام، يوما وطنيا للتسامح والتعايش فى العراق".