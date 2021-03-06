دراسة تؤكد: عشرات الثدييات المهددة بالإصابة بـ”كوفيد-19″

الكويت - هبة التوبجي - كشفت دراسة جديدة أن عشرات الثدييات بما في ذلك الخيول والدلافين والماعز يمكن أن تصاب بفيروس SARS-CoV-2، المسبب لـ”كوفيد-19″.

وحلل باحثون صينيون خلايا حيوانية في المختبر لتحديد أيها يحتوي على مستقبلات ACE2 التي تسهل العدوى.وفقا لـ”روسيا اليوم”

ومن المعروف أن مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، أو ACE2، لها شكل يتطابق مع الشكل الخارجي لفيروس كورونا، ما يوفر له مدخلا فعالا إلى مجرى الدم.

وكشفت نتائج الفريق أن 44 نوعا من الثدييات بخلاف البشر، بما في ذلك الحيوانات الأليفة والماشية والحيوانات الموجودة في حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية، لديها مستقبل ACE2.

ومن بين هذه المجموعة، نجد الغوريلا، وحيتان العنبر، ووحيد القرن، والخيول، والقطط، والماعز، والهامستر، والماشية، والباندا العملاقة، والفهود، وجميعها قد تصاب بفيروس كورونا وفقا للباحثين.

وتشير الدراسة إلى أن فيروس كورونا قد يكون منتشرا على نطاق أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ويقول الباحثون: “وجدنا أن SARS-CoV-2 لديه القدرة على إصابة مجموعة واسعة من مضيفات الثدييات، بما في ذلك الحيوانات الأليفة والحيوانات الأليفة والماشية والحيوانات التي توجد عادة في حدائق الحيوان والأحياء المائية”.

وقد تكون هذه الأنواع معرضة لخطر انتقال فيروس SARS-CoV-2 من إنسان إلى حيوان أو من حيوان إلى حيوان.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية حظر التجارة غير المشروعة في الحياة البرية واستهلاكها، وفرض أهمية مراقبة الحيوانات على اتصال وثيق بالبشر كمستودعات حيوانية محتملة لمنع تفشي الأمراض في المستقبل.

ويُعتقد على نطاق واسع أن خفافيش حدوة الحصان (Rhinolophus affinis) هي المستودع الطبيعي للأمراض حيوانية المنشأ لـ SARS-CoV-2.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن النطاق المضيف لـ SARS-CoV-2 و”المضيفات الوسيطة التي تسهل انتقاله إلى البشر ما تزال غير معروفة”.