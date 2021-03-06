شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توضح مزايا وخطوات خدمة «الاستعلام عن مشترك» للأفراد والجهات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة “الاستعلام عن مشترك” للأفراد والجهات تتيح إمكانية الاستعلام عن مشترك لدى المؤسسة والتحقق من حالة الاشتراك في نظام التقاعد (المدني-العسكري) عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية.
وقالت مؤسسة التقاعد، إنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الخطوات التالية:
• الدخول على الخدمة بالنقر على زر “أبدأ الخدمة”.
• إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.
• النقر على زر “إرسال”.
كانت هذه تفاصيل خبر «التقاعد» توضح مزايا وخطوات خدمة «الاستعلام عن مشترك» للأفراد والجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.