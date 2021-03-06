شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» توضح مزايا وخطوات خدمة «الاستعلام عن مشترك» للأفراد والجهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمة “الاستعلام عن مشترك” للأفراد والجهات تتيح إمكانية الاستعلام عن مشترك لدى المؤسسة والتحقق من حالة الاشتراك في نظام التقاعد (المدني-العسكري) عبر بوابة خدمات التقاعد الإلكترونية.

وقالت مؤسسة التقاعد، إنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على الخدمة بالنقر على زر “أبدأ الخدمة”.

• إدخال رقم الهوية ورمز التحقق.

• النقر على زر “إرسال”.