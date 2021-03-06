شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يحذر من المعلومات المغلوطة والحسابات المزيفة على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، كيفية التحقق والتوثيق من المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الحمادي، في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إلى أن شبكة الإنترنت بمنزلة سلاح ذي حدين، وإن كانت جوانبها الإيجابية كبيرة جدًّا، إلا أن هناك سلبيات؛ بحكم أن الشبكة مفتوحة للجميع، متابعًا أن هناك بعض الطرق للتحقق في المعلومات المتداولة عبر شبكة الإنترنت، وأنه يجب التقصي عن مصدر المعلومة من حيث كونه رسميًّا وذا ثقة ومصداقية من عدمه.

الأمن المعلوماتي

وأضاف الخبير التقني أنه يجب التأكد من الأمن المعلوماتي؛ لأنه أحيانًا قد يبث بعض أصحاب النفوس المريضة معلومات مغلوطة عبر صفحات تحمل أسماء شبيهة بالمواقع الرسمية، ومن ثم يجب التأكد من صحة الرابط ومصداقية الصفحات التي ندخل عليها.

وقال “الحمادي”: مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك وغيرهما تتميز بسهولة النشر عليها؛ ولذلك يجب عدم تصديق أي معلومات، مهما كان الشخص الذي ينشرها إلا بعد التأكد من مصداقيتها.