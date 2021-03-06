شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير طقس»: احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، محذراً في الوقت نفسه من نشاط الرياح وتدهور الرؤية.

وقال “كراني” عبر تويتر: “لعاشقي الدفء.. بعون الله يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3_7 درجات على كافة الأجواء، نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي، يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كافة الأجواء الخميس المقبل.

وأضاف قائلا: “احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة”.