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شكرا لقرائتكم خبر عن «خبير طقس»: احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة، محذراً في الوقت نفسه من نشاط الرياح وتدهور الرؤية.
وقال “كراني” عبر تويتر: “لعاشقي الدفء.. بعون الله يطرأ ارتفاع حراري بقيم تتراوح ما بين 3_7 درجات على كافة الأجواء، نتيجة تحرك جيب هوائي دافئ يميل للحرارة على أجواء القطاع الغربي، يتحرك للمناطق الداخلية من نهار الغد ويغطي كافة الأجواء الخميس المقبل.
وأضاف قائلا: “احذروا نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأيام القادمة”.
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