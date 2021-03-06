شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «الشؤون القروية» بشأن إعادة فتح نشاط مواقع الألعاب في المطاعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مساء اليوم السبت، بياناً مهماً بشأن اعادة فتح نشاط مواقع الألعاب في المطاعم.

وأوضحت الوازرة في بيانها عبر حسابها الرسمي على “تويتر” استمرار إغلاق المواقع المخصصة لألعاب الأطفال في جميع المطاعم حتى إشعار آخر، واستثناء مواقع الألعاب بالمطاعم المخصصة للأغراض الترفيهية كنشاط رئيسي لها وأساسي في تقديمها للخدمات.

وأكدت الوزارة أن استثناء المطاعم ذات الطايع الترفيهي يأتي بسبب الاشتراطات التشغيلية المطبقة عليها مشبقا، والمتعلقة بمساحاتها التي تسمح بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطبق على مطاعم الخدمات الترفيهية والألعاب التي ستعود للعمل غدا الأحد، جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة على غيرها من المنشآت التابعة للبلديات، من حيث تقليل الطاقة الاستيعابية وتطهير الألعاب التابعة لها.