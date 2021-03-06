"ديزني لاند" كاليفورنيا تعيد فتح أبوابها مع تخفيف قيود كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت كاليفورنيا، الجمعة، تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة كورونا بما يتيح إعادة فتح مجمع ديزني لاند ومراكز ترفيهية أخرى، إضافة إلى المدارج في الهواء، إذا ما تضافرت عوامل محددة.



ويأتي هذا القرار إثر ضغوط قوية مارسها مشغلو المجمعات الترفيهية، والتراجع السريع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولاية التي تضررت بشدة جراء الجائحة خلال الشتاء.

وقال المسؤول عن قطاع الصحة في كاليفورنيا، مارك غالي في بيان: "بفضل هذا التحسن يمكن لكاليفورنيا أن تعاود بصورة تدريجية وآمنة فتح بعض الأنشطة، خصوصاً تلك التي تقام في الخارج والتي يمكن فيها وضع كمامات"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وستتمكن المجمعات الترفيهية من إعادة فتح أبوابها اعتباراً من 1 أبريل/نيسان في حال لم تعد المقاطعة التي تتبع لها مصنفة "منطقة أرجوانية"، وهو مستوى الخطر الأعلى بحسب معايير كاليفورنيا.

ولا تزال مقاطعتا أورانج حيث تقع مدينة "ديزني لاند" الترفيهية ولوس أنجلوس التي يتبع لها مجمع "يونيفرسال ستوديوز"، مصنفتين ضمن المناطق "الأرجوانية" لكن تصنيفهما قد يتراجع إلى مناطق "حمراء" خلال بضعة أسابيع.

غير أن القدرة الاستيعابية للمجمعات المفتوحة في المناطق الحمراء ستقتصر على 15% من الطاقة الاعتيادية (25% في المناطق البرتقالية و35% في المناطق الصفراء)، ووحدهم سكان كاليفورنيا سيتمكنون في مرحلة أولى الولوج إليها، بحسب هيئة الصحة العامة.

أما المدارج المفتوحة وغيرها من المنشآت في الهواء الطلق فسيُسمح لها بإعادة فتح أبوابها للمنافسات الرياضية أو الحفلات اعتباراً من 1 أبريل/نيسان أيا كان موقعها، مع قيود على قدرتها الاستيعابية.

ولا تزال "ديزني لاند"، ثاني أكثر مجمع ترفيهي استقطاباً للزوار في العالم، وسائر المجمعات الترفيهية في كاليفورنيا، مغلقة منذ منتصف مارس/آذار 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".