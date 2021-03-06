اليمن... تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة اليمنية، في بيان، اليوم السبت إن: "الفرق الطبية سجلت 30 إصابة جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وثلاث إصابات في محافظات تعز (جنوب غربي البلاد)، وشبوة (جنوب غربي)، ومأرب (شمال شرقي)".

وأضافت أنه: "تم الابلاغ عن وفاة حالتين في محافظة حضرموت، رفعتا حصيلة الوفيات التراكمية بالوباء إلى 650 حالة".

وأكدت: "تعافي ثلاث حالات في محافظة حضرموت، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1442 حالة".

وفي وقت سابق، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن تحول الحرب اليمن إلى "دولة غير قابلة للحياة"، بحيث سيكون من "الصعب للغاية" إعادة بنائه، وذلك قُبيل انعقاد مؤتمر للمانحين، الاثنين، يهدف لتجنب وقوع مجاعة.

ولقي عشرات الآلاف حتفهم في الصراع المستمر منذ ست سنوات والذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بينما أصبح ملايين السكان يعانون من الجوع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.