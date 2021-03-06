مقتل جندي يمني وإصابة 13 بهجوم جنوب تعز

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات مصدر في السلطة المحلية، لوكالة "سبوتنيك"، فإن طائرة مُسيرة مفخخة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت معسكرًا تدريبيًا مستحدثًا تابعًا للشرطة العسكرية والأمن الخاصة، في مدينة التُربة مركز مديرية الشمايتين "65 كيلومترا جنوب تعز".

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وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 13 آخرين من الجنود المستجدين واحتراق خيامهم.

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "أنصار الله" بشأن الهجوم الذي وقع بعد أيام من مغادرة تعزيزات عسكرية محافظة تعز في طريقها إلى محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء، لدعم القوات الحكومية في المعارك الدائرة ضد جماعة "أنصار الله" منذ أكثر من شهر.

يشار إلى أن المعارك تتواصل بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في جبهات غرب وشرق تعز، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تقدم للقوات الحكومية.

وأعلن الجيش اليمني الأربعاء الماضي استعادة جبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز، من قبضة الحوثيين.

وأكد وقتها مقتل 12 عنصراً من الجماعة بينهم قيادي ميداني في مواجهات بجبهة القوز في المديرية ذاتها، وعزلة اليمن في مديرية مَقبنة غربي تعز.