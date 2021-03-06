شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة السعودية" تطلق حملة للحث على أخذ لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة السعودية الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار (خذ الخطوة) بمشاركة عدد من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد-19) وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتتضمن الحملة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - عددا من المنتجات التوعوية التى تؤكد ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتسجيل عبر تطبيق صحتى لأخذ اللقاح عبر مراكز اللقاح التى هيأتها وزارة الصحة فى مختلف مناطق المملكة، كما تُركز الحملة على التعريف بالدور الفاعل للقاح فى حماية الشخص ومن يُحب من الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتى هذه المبادرة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا)، والتى أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ وتهدف من خلالها إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة التى ستُسهم فى الوقاية منه، والحد من انتشاره.