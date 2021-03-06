مسبار ناسا "بيرسيفيرانس" يجري رحلته الأولى على سطح المريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم أمس الجمعة إن المركبة الفضائية "بيرسيفيرانس" التابعة للوكالة قامت بأول رحلة لها على الكوكب الأحمر (المريخ)، حيث تحركت 5ر6 متر في 33 دقيقة.



وكانت الرحلة القصيرة يوم الخميس بمثابة اختبار للتنقل حيث يتم إجراء اختبارات لأنظمة المسبار. وتهدف ناسا إلى جعل "بيرسيفيرانس" يقوم برحلات تصل إلى 200 متر أو أكثر بمجرد أن تبدأ استكشافها العلمي. وتحرك المسبار للأمام مسافة 4 أمتار، ثم استدار في مكانه جهة اليسار، ثم تراجع لمسافة 5ر2 متر للتوقف بشكل مؤقت.

وقال المهندس أنيس ظريفيان، مهندس ناسا: "استجاب نظام الدفع السداسي للمسبار بشكل رائع". وأضاف "نحن الآن على ثقة من أن نظام القيادة جاهز للعمل وقادر على نقلنا إلى أي مكان يقودنا إليه العلم خلال العامين المقبلين".

مهمة المركبة الفضائية

وهبطت المركبة، التي تزن حوالي 1000 كيلوجرام وفي حجم سيارة صغيرة، على سطح المريخ في مناورة هبوط محفوفة بالمخاطر في 18 فبراير (شباط)، بعد رحلة بلغت حوالي 480 مليون كيلومتر عبر الفضاء.

ومن المتوقع أن يدرس "بيرسيفيرانس" سطح المريخ لمدة عامين على الأقل حيث يقوم بفحص المناخ والجيولوجيا وتجميع عينات من الصخور والتربة.

وهبطت المركبة في حفرة ضخمة تسمى "جيزيرو"، موقع بحيرة سابقة عمرها 5ر3 مليار عام يقول العلماء إنها يمكن أن تقدم دليلاً على وجود ميكروبات سابقة على المريخ.

وكان المريخ يحتوي على مياه على سطحه منذ مليارات السنين، وهي حقيقة أدت إلى تكهنات بأنه ربما كان هناك شكل من أشكال الحياة على هذا الكوكب.

واختبرت البعثة يوم الثلاثاء الذراع الآلية للمسبار "بيرسيفيرانس"، والتي ستكون الأداة الرئيسية المستخدمة للفحص عن قرب للخصائص الجيولوجية للحفرة. وبعد ذلك ستقوم الذراع الألية بالحفر وأخذ عينات.

في الأسبوع الماضي، أرسلت المركبة أول صورة لها بزاوية 360 درجة من سطح الكوكب، تظهر منطقة مقفرة بها تكوينات جيولوجية، بما في ذلك صخرة منحوتة بالرياح وحافة الحفرة القديمة.