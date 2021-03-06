شكرا لقرائتكم خبر عن «القحطاني» ينتظر براءة اختراع أوروبية بعد صنعه لشريحة ترمم أنسجة الفم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن المواطن علي بن منصور القحطاني، المبتعث في جامعة شيفيلد البريطانية، من اختراع شريحة تعيد ترميم الأنسجة الفموية التالفة.

واستطاع القحطاني من خلال هذا الاختراع اجتياز مراحل الحصول على براء الاختراع من مكتب براءة الاختراعات الأوروبي.

وينتظر المبتعث علي بن منصور القحطاني حالياً الحصول على شهادة براءة الاختراع من أوروبا.

ويعتبر القحطاني رائدا في كيفية ترميم وبناء الأنسجة الفموية التالفة، وتحويلها إلى أنسجة حية عن طريق ما يسمى بهندسة الأنسجة.