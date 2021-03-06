شكرا لقرائتكم خبر عن هل التسجيل في «توكلنا» ضروري قبل السفر؟.. «الخطوط السعودية» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الخطوط الجوية السعودية، اليوم السبت، عن مدى إلزام المسافرين بتفعيل تطبيق توكلنا كشرط أساسي قبل السفر.

وأكدت “الخطوط السعودية ” أنه لا يشترط تفعيل حساب على توكلنا حتى الآن وفي حال ذلك سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً.

جاء ذلك ردا على تساؤل مواطن قال فيه: “الوالدة تملك تأشيرة زيارة عائلية تريد السفر من جدة إلى الرياض ماهي المتطلبات التي يجب عملها لتستطيع السفر علما بأنها لا تملك حساب في توكلنا فهل ستحتاج لتطبيق توكلنا”.

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية لحماية المسافرين إلا أنه يمكن لمن لا يملك حساب في توكلنا أن يسافر على متن خطوطها.