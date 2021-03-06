شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» تتفاعل مع صورة صيد النورس بمصيدة جماعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم السبت، أنه يُمنع تماماً صيد طيور النورس باستخدام الشبك، وذلك بهدف حماية الحياة الفطرية.

جاء ذلك في رد من المركز، على شكوى أحد المواطنين رصد شخص يقوم بعمل مصيدة لطيور النورس بكميات كبيرة؛ حيث أجبره المواطن على إطلاق سراحهم.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في تغريدة عبر “تويتر”،: “نفيدكم بأنه يمنع الصيد بهذه الطريقة كما نكرر الشكر والتقدير لحرصكم على المحافظة على الحياة الفطرية وهذا هو جوهر الشراكة المجتمعية التي نسعى في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى تعزيزها لتحقيق رؤيتنا الطموحة.. “معًا.. نحو بيئة مزدهرة ومستدامة”.