شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 وافدين سرقوا قواطع نحاسية من محطات توزيع الكهرباء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بـ9 وافدين 8 من الجنسية الباكستانية وواحد من الجنسية الهندية قاموا بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء وبعض المباني الحكومية.

وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (8) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الهندية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح أن جرائمهم تمثلت بسرقة القواطع النحاسية والمواد الكهربائية من محطات توزيع الكهرباء ومبانٍ تحت الإنشاء، حيث بلغت قيمة المسروقات مليون و50 ألف ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.