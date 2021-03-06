رصد 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رصدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 450 شهادة محاسبية مزورة خلال الفترة الماضية، وأحالت المتورطين إلى النيابة العامة.
وأوضح أمين عام هيئة المحاسبين، الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة منذ إنشاءها تهدف إلى الإشراف وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ولها عدة أدوار أخرى من بينها الرقابة على المحاسبين.
وكشف الدكتور أحمد المغامس، خلال مشاركته مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أنه تم العمل على توطين المهنة في القطاع الخاص حيث تبلغ نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة 32% تقريبًا، لافتًا إلى أن هناك 170 ألف شخصًا مسجلًا في مهن المحاسبة من بينهم 30 ألف مواطن.
وأشار أمين عام هيئة المحاسبين إلى أن سبب الزيادة في عدد المحاسبين كون اقتصاد المملكة من أقوى اقتصادات المنطقة، مضيفًا: “رصدنا 450 شهادة محاسبية مزورة وإحالة المتورطين للنيابة العامة”.
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