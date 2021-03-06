بالمجان.. اختبارات كورونا السريعة لموظفي الشركات في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

فتحت الحكومة البريطانية باب التقدم بالنسبة للشركات البريطانية للحصول على وسائل اختبارات كورونا السريعة بالمجان لاستخدامها لموظفيها.



وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، أن الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 شخصا يمكنها تسجيل طلباتها حتى نهاية آذار/مارس الجاري.

وتظهر هذه الوسائل نتائجها في غضون مدة لا تزيد عن نصف ساعة، وستساعد في عزل من تثبت إصابته على الفور وقطع سلاسل العدوى.

وسيستمر العرض المجاني حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك: "إجراء الاختبارات بشكل منتظم في أماكن العمل يلعب دورا محوريا في عودتنا إلى الحياة الطبيعية"، مشيرا إلى أن الاختبارات يمكنها أن تصنع الفارق في إمكانية إبقاء أماكن العمل مفتوحة.

وتنص الخطة التدريجية للحكومة البريطانية حاليا على إنهاء كل تدابير كورونا بحلول الحادي والعشرين من حزيران/يونيو المقبل على أقل تقدير.

وكان عدد الإصابات الجديدة قد تراجع في الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ بفضل برنامج التطعيمات.

ويسري في بريطانيا منذ بداية كانون ثان/يناير الماضي إغلاق يتضمن قيودا واسعة النطاق على التجول والمخالطات.

وقال إيان داياموند، رئيس مكتب الإحصاء (أو إن إس) لمحطة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن التدابير حالفها النجاح لكنه أشار إلى أن البلاد لم تتجاوز المرحلة الأسوأ بعد.

ومن المنتظر إعادة فتح المدارس في إنجلترا، أكبر الأقاليم البريطانية، اعتبارا من بعد غد الإثنين وسوف يخضع كل فرد في العائلات التي لها أطفال في المدارس لاختبارين سريعين للكشف عن كورونا كل أسبوع.