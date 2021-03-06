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رئيس الوزراء اللبناني المستقيل يهدد بالامتناع عن إدارة الحكومة

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القاهرة - سامية سيد -  هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم السبت بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقال دياب في كلمة "إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز إليه رغم أنه يخالف قناعاتي"، مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة.

واستقالت حكومة دياب إثر انفجار بيروت في الرابع من أغسطس الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت.

وجرى تكليف سعد الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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