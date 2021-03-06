شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: انفجار في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجار سمع في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، دون أن توضح سبب الانفجار. فيما ذكرت صحيفة الأنباء، أن الصوت الذي سمع منذ بعض الوقت في عدد من أحياء الضاحية الجنوبية ناجم من انفجار إطار جرافة داخل معمل النفايات في منطقة حي السلم.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذى وقع في أغسطس 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 204 شخصًا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، وأُعلن عن تضرّر مباشر لنحو 50 ألف وحدة سكنية، وبات نحو 300 ألف شخص بلا مأوى، وقدر محافظ بيروت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار أمريكي.