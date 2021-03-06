شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الانفجار الذي استهدف مطعما في مقديشو وأسفر عن قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، عن إدانته واستنكاره للانفجار الضخم، الذي وقع بالعاصمة الصومالية مقديشو، جراء انفجار سيارة مفخخة مستهدفة مطعماً؛ ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين.



وجدد رئيس البرلمان العربي، بحسب بيان صحفى للبرلمان العربى اليوم السبت، تضامن البرلمان ووقوفه التام مع جمهورية الصومال ومساندة كافة الجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية بها.



وشدد رئيس البرلمان العربي على رفضه التام لكافة الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية وتهدد الأمن والاستقرار.



وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب جمهورية الصومال ولذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.