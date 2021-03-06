شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحسم الجدل: مصاب كورونا ناقل للعدوى حتى لو أخذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حسمت وزارة الصحة الجدل الدائر بشأن نقل الشخص المصاب بكورونا للعدوى حال حصوله على اللقاح المضاد للفيروس ولم تظهر عليه أعراض. وتلقى حساب “الصحة 937 ” على “تويتر” استفسارا جاء فيه: “إذا أصيب الشخص الحاصل على اللقاح من كورونا ولم تظهر عليه أعراض هل يصبح ناقلاً للعدوى؟”. ورد حساب الوزارة بقوله: “أي شخص مصاب بالفيروس يعتبر ناقل للعدوى و ينبغي اتباع ارشادات العزل المنزلي”.

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