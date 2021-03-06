شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلومات مهمة عن هاتف آيفون 13.. اعرفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بات الإعلان عن هاتف آيفون 13 مسألة وقت، بعد أن تم الكشف عن تسريبات توضح مواصفات وميزات تشكيلة هاتف شركة أبل الذكي والسعر المحتمل.



وبحسب التسريبات فإنه من المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 13 بمجموعة متنوعة من التغييرات والتحسينات، لإغراء عملاء الطرز الحالية والسابقة بالترقية.

من المتوقع أن تبدو تشكيلة هواتف آيفون لهذا العام متطابقة من حيث التصميم مع تشكيلة هواتف آيفون 12 التي أطلقتها العام السابق.

ووفقا لتقارير مسربة، فإن هاتف آيفون 13 القادم سيكون أكثر سمكًا قليلاً من الطراز السابق، حيث من المتوقع أن يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وذكر تقرير آخر أن جميع طرز هواتف آيفون 13 الأربعة ستتميز بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهذا يعني أنه يمكننا توقع 4 هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصة، وطرازان يأتيان بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة، وطراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة.

أفاد المحلل مينج شي كو، بأن الهواتف القادمة من المرجح أن تعتمد تقنية (LTPO) لخفض استهلاك الشاشة للطاقة، وسيعطي هذا لشركة أبل القدرة على توفير ميزة دعم الشاشة بمعدل تحديث عالٍ قد يبلغ 120 هرتزًا.

بخصوص الكاميرا، فإن العديد من التقارير أفادت أن تصميم الكاميرات الخلفية قد يشهد بعض التغييرات المثيرة للاهتمام.

ومن المتوقع أن تحافظ أبل على نتوء الكاميرا في الهاتف، لكنها قد تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، بدلا من 3 عدسات منفصلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم أبل بتقديم بعض التحسينات الجديدة في الكاميرا لتشمل جميع الطرز، حيث أشار تقرير إلى أن وحدة الكاميرا في طرازي (iPhone 13 Pro) و(iPhone 13 Pro Max) ستكون بالحجم نفسه، بالإضافة إلى تضمين ماسح ضوئي (LiDAR) إلى المزيد من طرز هواتف (آيفون 13) الأخرى وليس فقط طراز (iPhone 13 Pro).

المعالج

أما المعالج، فإن طرز هواتف آيفون للعام السابق تأتي متضمنة معالج (A14 Bionic) من أبل.

ومع استمرار الشركة في تطوير هذا المعالج فإنه من المتوقع أن تأتي هواتف (آيفون 13) القادمة بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه على الأرجح باسم معالج (A15 Bionic).

وأشارت تقارير إلى أن عام 2021 قد يكون العام الذي تطرح فيه أبل هواتف آيفون بدون منفذ Lightning لأول مرة في تاريخها، كما أن هناك تقرير أشار إلى أن أبل ستضمن ميزتي قارئ البصمات (Touch ID) ومعرف الوجه (Face ID) معًا إلى هواتف هذا العام، وبالتحديد قد يتم تضمينها تحت الشاشة.

أشارت بعض التسريبات إلى أن هواتف آيفون 13 قد تشتمل على خيار للسعة الداخلية للتخزين بسعة 1 تيرابايت، وهو ضعف السعة التخزينية التي تأتي بها سلسلة هواتف آيفون الحالية (iPhone 12) التي تبلغ 512 جيجابايت.

وتمكن هذه المساحة الضخمة من تخزين 138.889 أغنية من ملفات MP3 بجودة 320kbps، بمتوسط طول الأغنية 3 دقائق، وهو ما سيستغرق ما يقرب من 416.667 دقيقة للاستماع إليها، أي 6،944 ساعة، أو 289 يومًا.

وتمكن هذه المساحة أيضا من تخزين 143 ساعة من مقاطع الفيديو بدقة 4K، وهذا ما يزيد عن 57 فيلما تصل مدة كل فيلم ساعتان ونصف،كمان يمكن الاستفادة من المساحة في تثبيت 29,070 تطبيق في هاتفك.

وبسبب تأثيرات كورونا في 2020 فقد أُطلق طرز هواتف آيفون على مرحلتين، ولكن في هذا العام من المتوقع أن يعود جدول الإطلاق إلى ما كان عليه سابقًا، ومن ثم غالبًا قد يتم إطلاق هواتف (آيفون 13) بحلول شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

أما عن السعر فلا توجد أي معلومات عنه حتى الآن، وهذا أمر تتميز به شركة أبل على وجه الخصوص في المحافظة على سرية أسعار منتجاتها حتى موعد الإعلان بشكل رسمي.