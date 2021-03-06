شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء التونسي: استقالتي غير مطروحة ولن أتخلى عن المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم السبت، إن "استقالته غير مطروحة، وأنه لن يتخلى عن المسؤولية".



وأضاف المشيشي – في تصريح إعلامي – أن اشتراط تقديم استقالته لانطلاق الحوار الوطني "كلام لا معنى له".



وأوضح أن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، وإلى حكومة تستجيب لتطلعات أبنائها، مؤكدا أن يده دائما ممدودة للحوار، لا سيما وأن حكومته تطرح حوارا اقتصاديا واجتماعيا للخروج من الوضع الحالي، على حد قوله.