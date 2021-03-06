شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: تقديم 30 ألفا و544 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية،30 ألفا و544 جرعة من لقاح "كوفيد - 19" خلال الساعات 24 الماضية؛ ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و265 ألفا و860 جرعة .



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.