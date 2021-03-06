شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسكو: العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، اليوم السبت، أن العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ بـ"الصلاة الإبراهيمية في أرض (أور)".



وأضافت المنظمة - عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت قناة (السومرية) العراقية - "هذه هي أرض العراق تتربع على عرش التاريخ".. موضحة أن (أور) هو موقع أثري في جنوب العراق، وكان مركزا دينيا وسياسيا وحضريا رئيسيا، كما شهد أصل الكتابة والعمارة الأثرية.

وكان البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان قد وصل إلى مدينة (أور) الأثرية في محافظة ذي قار، في وقت سابق اليوم، للمشاركة في اجتماع بين الأديان، وكان في استقباله وفد حكومي رسمي وشيوخ عشائر وشخصيات دينية رفيعة عراقية.