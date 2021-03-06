«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 382 إصابة جديدة و 5 وفيات خلال الساعات الماضية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، مستجدات فيروس كورونا داخل المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسجلت “الصحة” 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 378 حالة جديدة، و 5 وفيات جديدة. وتصدرت منطقة الرياض الإصابات الجديدة بـ 183 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 89 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 43 إصابة، وجاءت الإصابات في باقي مناطق المملكة وفقاً للتقرير المرفق. وأكدت وزارة الصحة أن عدد الحالات الحرجة 494 وجميعها تتلقى الرعاية الصحية بالعنايات المركزة. وتواصل مراكز اللقاح استقبال المواطنين والمقيمين لتلقى لقاح كورونا مجاناً بعد حجز الموعد إلكترونياً عبر تطبيق ” صحتي ” ، مع التأكيد على مأمونية اللقاح.

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