شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تغيير صورة بطاقة الهوية قبل استلامها؟.. «الأحوال المدنية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إمكانية تغيير صورة بطاقة الهوية قبل استلامها من قبل المواطنين.
ووجه مواطن استفساراً إلى الأحوال المدنية عن إمكانية تغيير الصورة إذا كانت غير مناسبة قبل استلام البطاقة ؟
وأكد حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية عبر موقع تويتر، أنه «لا يمكن» تغيير صورة الهوية قبل استلامها.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن جميع المكاتب بإمكانها تقديم خدمة إصدار بطاقة بدل فاقد، مشيرة إلى أن الغرامة تطبق عند فقدان البطاقة للمرة الثانية.
وشددت على فرض غرامة (100 ريال) في حال التأخر لمدة في تجديد بطاقات الهوية المنتهية.
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