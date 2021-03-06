شكرا لقرائتكم خبر عن الحصيني: كتلة قطبية باردة تؤثر على هذه المناطق.. وينصح الكشاتة بالملابس الثقيلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أن تشهد ‏أجواء المملكة اليوم السبت حالة من الاستقرار، فالسماء صحوة بوجه ‏عام، باستثناء حالة غبارية تضرب نجران.‏

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن الأجواء مناسبة للرحلات البرية، ناصحاً “الكشاتة” ورواد الاستراحات، بأخذ معاطفهم ‏للساعات المتأخرة من الليل، إذ تكون الأجواء باردة على معظم ‏المناطق، عدا المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان.‏

كتلة قطبية باردة

وأضاف الحصيني أن كتلة قطبية باردة ستؤثر على المناطق الشمالية، والوسطى، والشرقية، وشرق الجنوبية ‏والغربية، فيما تنشط الرياح على سواحل ووسط الشرقية، ‏والغربية، ونجران.

كما نشر الحصيني، بياناً بدرجات الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1442/7/22هـ، الساعة “6”.

سماء صحو

وأضاف أن الأجواء كانت باردة إلى باردة نسبياً على مدن الشمالية الوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن، والسماء صحو بوجه عام على المملكة والخليج والغبار وصل نجران.

كما نشر عبدالعزيز الحصيني بياناً بدرجات الحرارة المستجلة فجر اليوم بمختلف مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.