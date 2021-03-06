شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يكشف شرطاً ضرورياً لتسجيل الزائرين في التطبيق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إدارة تطبيق “توكلنا” عن شرط ضروري حتى يتمكن الزائرين داخل المملكة، من التسجيل في التطبيق والحصول على موعد لفحص كورونا (PCR).

وتلقى حساب التطبيق على “تويتر” تساؤلاً من أحد المواطنين قال فيه: “لدي زميل زائر قادم من البحرين ولكن رقم جواله بريطاني ويريد حجز موعد لأخذ فحص PCR ولكن رسالة التحقق ما توصله ولا يمكن تعريف رقمه عن طريق أبشر”

وردت إدارة التطبيق بقولها: “التسجيل للزائرين يتطلب التواجد داخل المملكة وادخال رقم الجواز وتاريخ الميلاد، تحديد الجنسية، ادخال رقم الجوال وكلمة مرور”.