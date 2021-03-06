خبير: هجمات "أنصار الله" على السعودية محاولة للضغط لتحقيق مكاسب سياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وبين في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "العمليات العسكرية والهجوم على السعودية هو محاولة من قبل "أنصار الله" لمنع وإشغال القوات الجوية السعودية عن المشاركة في المعارك الجارية في مأرب وفي باقي اليمن".

© AP Photo / Nariman El-Mofty

وأضاف أنه "بالنسبة للحل السياسي فهناك رغبة أمريكية لذلك، ولكن لا توجد أي شروط موضوعية تجعل أطراف الحرب والصراعات الأساسية في اليمن تذهب باتجاه السلام".

وأوضح أنه "على العكس من ذلك، فالخطة والسياسة الأمريكية الجديدة تجاه الحوثيين والتي تركز بالأساس على الضغط على السعودية والتحالف، سوف تشجع الحوثيين على مزيد من التوسع العسكري".

وتابع أنه "بإمكان الحوثيين أن يربحوا مكاسب في الحرب أكثر من أي اتفاق سياسي، وبالتالي فهم ليسوا مضطرين للذهاب إلى تسوية، إلا إذا كانت بشروطهم".

وأشار إلى أن ما أسماه "العلاقات العامة الأمريكية تجاه اليمن لحل الأزمة لن تؤدي إلى أي هدف أو تسوية سياسية لحل الأزمة في اليمن فعليا"، على حد قوله.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، أن الجماعة شنت هجوما جويا كبيراعلى أهداف مهمة وحساسة داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضح سريع أن الجماعة شنت "هجوما جويا كبيرا" بواسطة خمس طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K" على "عدد من الأهداف الهامة والحساسة" في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط، مؤكدا أن الهجوم حقق إصابات دقيقة.