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مسؤول إيراني: زيارة بابا الفاتيكان للعراق تحققت بفضل تضحيات سليماني والمهندس

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، "البابا فرنسيس يصل بغداد. لولا دور وتضحيات أبو مهدي المهندس واللواء سليماني وشهداء محاربة الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة، لما تمكن البابا من دخول العراق اليوم بأمان وسلام. يبقى تدخل البيت الأبيض ووجود أمريكا العسكري في العراق والمنطقة مصدرا لانعدام الأمن".

ووصل بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، إلى بغداد، أمس الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

والتقى المرجع الديني علي السيستاني بابا الفاتيكان في محافظة النجف، اليوم السبت، وقال مكتب السيستاني، إن "الحديث خلال اللقاء دار حول "التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها".

© Sputnik / Mohamed Hassan

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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