بابا الفاتيكان: استهداف الإرهاب للعراق يعد هجوما على جزء من التاريخ

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / REUTERS TV
وأضاف البابا "لا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر فنحن من يجب أن يعمر الأرض"، مشددا "لن يكون هناك سلام دون التعايش السلمي". ولفت إلى أن "الصراعات تحول دون تحقيق الأحلام"، منوها بأن "هناك الكثير من الصعوبات ونحتاج إلى أن نصلي وأن نرى بعضنا بعضا".
ووصل بابا الفاتيكان - البابا فرنسيس - إلى بغداد، أمس الجمعة، في مستهل زيارة تاريخية للعراق تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق
والتقى المرجع الديني علي السيستاني بابا الفاتيكان في محافظة النجف، اليوم السبت، وقال مكتب السيستاني، إن "الحديث خلال اللقاء دار حول "التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر ودور الإيمان بالله تعالى وبرسالاته والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها".
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