ميليشيا "قسد" تختطف مدنيين من ريف الحسكة بسوريا

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية سورية بأن عناصر مسلحة من ميليشيا (قسد) اختطفت عددا من المدنيين السوريين في قرى بريف الحسكة الشمالي الشرقي، في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في الجزيرة السورية، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوكالة عن المصادر قولها، اليوم /السبت/، إنه "بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية، داهمت ميليشيا (قسد) عدداً من القرى، من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة، وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

ولفتت المصادر إلى أن حملة المداهمات، التي تشنها ميليشيا (قسد) بشكل يومي، تأتي بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي، جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها.



وبحسب الوكالة، فقد اختطفت ميليشيا (قسد) أمس 12 شابا عند دوار السبع بحرات في الجهة الشرقية من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة لسوقهم إلى ما يعرف بـ"التجنيد الإجبارى" للقتال في صفوفها.