الإمارات تدخل موسوعة جينيس بأكبر ميدالية رياضية فى العالم

القاهرة - سامية سيد - دخلت دولة الإمارات موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر ميدالية في العالم تحمل اسم الفرسان، ويتجاوز وزنها 68.5 كيلو جرام، بمساحة 2.56 متر مربع، ويبلغ طولها 160 سم، وعرض 160 سم، وبعمق 7.4 سم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك يأتي من خلال مبادرة شخصية تشكل إرثاً تاريخياً للمواطنة إيجابية من عبيد الكتبي صاحب المبادرة الذي استخدم في صناعتها مواد متنوعة حسب قوانين ومتطلبات مجموعة جينيس للأرقام القياسية، منها معدن "الستنلي ستيل" المطلى بالذهب النقي، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجي بطول 4 أمتار.

أكبر ميدالية في العالم



وأكد الكتبي أن الإنجاز يعكس قدرات وإمكانيات أبناء الإمارات في تحقيق الإنجازات والدخول في مصاف الرواد بما يعزز القوى الناعمة للدولة بين كل الأمم، ويرسخ مكانتها في مؤشرات الريادة كموطن من مواطن التميز والإبداع.. مضيفا: "يعزز هذا الإنجاز ثقافة المبادرات وفق المعايير الفنية والأسس، التي تعتمد في تقييم أية إنجاز وعمل من أجل الدخول في (جينيس للأرقام القياسية) على نحو يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن في الإبداع والابتكار".



وأوضح أنه قام بتأسيس فريق الفرسان منذ عام 2008، الذي ضم في البداية 13 فردا، وظل يتطور كما وكيفا حتى وصل عدده إلى 48 رياضيا يشاركون في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والدولية، لإبراز جهود المواطنة الإيجابية ومساهمتها في تعزيز القيم المشتركة بين الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة محليا ودوليا.