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وزيرة الهجرة العراقية: لقاء بابا الفاتيكان بالسيستانى سيخلده التاريخ وتذكره الأجيال

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، إن اللقاء التاريخي الذي جرى صباح اليوم /السبت/ بين قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، والمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في النجف، سيخلده التاريخ وتذكره الأجيال.


وأضافت جابرو - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه "جرى اليوم لقاء أهم قطبين في عالم السلام والحكمة والنقاء الروحي، قداسة البابا فرنسيس وسماحة المرجع السيستاني"، معربة عن أملها بأن تصل رسالة السلام إلى كل شعوب الأرض.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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