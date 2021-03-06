شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة العراقية: لقاء بابا الفاتيكان بالسيستانى سيخلده التاريخ وتذكره الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيڨان فائق جابرو، إن اللقاء التاريخي الذي جرى صباح اليوم /السبت/ بين قداسة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، والمرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في النجف، سيخلده التاريخ وتذكره الأجيال.



وأضافت جابرو - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أنه "جرى اليوم لقاء أهم قطبين في عالم السلام والحكمة والنقاء الروحي، قداسة البابا فرنسيس وسماحة المرجع السيستاني"، معربة عن أملها بأن تصل رسالة السلام إلى كل شعوب الأرض.